Borse Ue condizionate dai contagi e dal Consiglio Europeo. Spread sotto i 160 punti base (Di lunedì 20 luglio 2020) Borsa 20 luglio 2020. Indici contrastati in attesa della fine del Consiglio Europeo. Euro ai massimi. MILANO – Borsa 20 luglio 2020. La settimana dei mercati si apre contrastata per l’aumento dei contagi, ma anche per lo stallo delle trattative sul Recovery Fund. Un andamento che potrebbe essere confermato anche nei prossimi giorni con molto che dipenderà dal Consiglio Ue. Un accordo potrebbe consentire agli indici europei di trovare quello slancio necessario per recuperare (in parte) il terreno perso in questo lunedì. Una chiusura senza intesa, invece, aprirebbe ad un rischio crollo di tutti i mercati. Piazza Affari in rialzo La migliore in questa seduta di apertura è stata Piazza Affari con una chiusura in progresso dell’1% rispetto alla giornata di venerdì. In ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Borse Ue condizionate dai contagi e dal Consiglio Europeo. Spread sotto i 160 punti base -

Ultime Notizie dalla rete : Borse condizionate Borse Ue condizionate dai contagi e dal Consiglio Europeo. Spread sotto i 160 punti base News Mondo Borse Ue condizionate dai contagi e dal Consiglio Europeo. Spread sotto i 160 punti base

Borsa 20 luglio 2020. Indici contrastati in attesa della fine del Consiglio Europeo. Euro ai massimi. MILANO – Borsa 20 luglio 2020. La settimana dei mercati si apre contrastata per l’aumento dei ...

Borsa: listini puntano su intesa tra leader Ue, risiko banche spinge Milano (+1%)

Vola Mps (+15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Le Borse europee scommettono sulla 'fumata bianca ... soprattutto, a quali condizioni per i Paesi membri, con il premier Giuseppe ...

Borsa 20 luglio 2020. Indici contrastati in attesa della fine del Consiglio Europeo. Euro ai massimi. MILANO – Borsa 20 luglio 2020. La settimana dei mercati si apre contrastata per l’aumento dei ...Vola Mps (+15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Le Borse europee scommettono sulla 'fumata bianca ... soprattutto, a quali condizioni per i Paesi membri, con il premier Giuseppe ...