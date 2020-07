Andrea Roncato: “Ho avuto 500 donne ma con Stefania Orlando ha fatto una cavolata e poi un errore imperdonabile” (Di lunedì 20 luglio 2020) Andrea Roncato, che è stato attore in 60 film e 480 episodi di fiction, dopo l’uscita del suo ultimo film “Sotto il sole di Riccione” ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera durante la quale si è messo a nudo e ha raccontato la sua bellissima e, a tratti, difficile vita costellata dall’amore di tantissime donne. Le donne famose di Andrea Roncato Andrea Roncato non ha mai fatto alcun nome delle donne che per periodi più o meno lunghi gli sono state accanto ma, a volte sono state loro a dire di avere avuto una storia con lui e, allora, in quel caso Roncato ha raccontato qualche dettaglio in più. Come nel caso ... Leggi su baritalianews

zazoomblog : Andrea Roncato: Sono stato con 500 donne Moana Pozzi mi diede un voto alto - #Andrea #Roncato: #stato #donne… - clikservernet : Andrea Roncato: “Sono stato con 500 donne, Moana Pozzi mi diede un voto alto” - Noovyis : (Andrea Roncato: 'Sono stato con 500 donne, Moana Pozzi mi diede un voto alto') Playhitmusic - - Robertoruggine : RT @HuffPostItalia: Andrea Roncato: 'Sono stato con circa 500 donne. Anche solo per un’ora, erano le più importanti della mia vita' https:/… - paolocoa : FQ-Andrea Roncato: “Moana mi ha dato un 7 nel suo libro, sono al secondo posto. La lasciai io, ero birichino”… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato, una vita tra amori e fim Corriere della Sera Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto”

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...

Andrea Roncato: "Sono stato con circa 500 donne. Anche solo per un’ora, erano le più importanti della mia vita"

“Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”. Nel film “Sotto il sole di Riccione”, Andrea Roncato interpreta un bagnino playboy, pers ...

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...“Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”. Nel film “Sotto il sole di Riccione”, Andrea Roncato interpreta un bagnino playboy, pers ...