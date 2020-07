Algowatt, assolti Neri e Allegretti su gestione serre fotovoltaiche in Sardegna (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Algowatt , GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, ha comunicato che il Tribunale di Parma ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” Stefano Neri, presidente e amministratore delegato della società, Paolo Allegretti, dirigente della società e amministratore di tre società agricole proprietarie di impianti fotovoltaici, nonché le società TerniEnergia, Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl, Società Agricola Fotosolara Oristano Srl e Società Agricola Fotosolara Cheremule Srl, chiamate in giudizio per responsabilità oggettiva, dall’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’assoluzione con formula piena degli ... Leggi su quifinanza

