UFFICIALE Perugia, esonerato Cosmi: al suo posto Oddo (Di domenica 19 luglio 2020) Il Perugia ha annunciato l’esonero di Serse Cosmi. In panchina torna Massimo Oddo I risultati negativi dell’ultimo periodo, hanno portato il Perugia a esonerare Serse Cosmi. Ad comunicarlo la stessa società umbra che con un comunicato UFFICIALE ha annunciato anche il ritorno in panchina di Massimo Oddo. «A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima ... Leggi su calcionews24

