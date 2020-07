Tragedia a Bari, bimbo di 2 anni travolto e ucciso dall’auto del padre (Di domenica 19 luglio 2020) Bambino di due anni investito dall’auto del padre a Bari. L’incidente è avvenuto in un campo nomadi. Bari – Un bambino di due anni è stato investito dall’auto del padre a Bari. La Tragedia è avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2020 nel campo nomadi del quartiere Japigia. Immediato il trasporto in ospedale, ma per il piccolo non c’è stato niente da fare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli inquirenti pensano ad una fatalità anche se è stata disposta l’autopsia per cercare di accertare le cause de decesso. Bambino investito dall’auto del padre a Bari In corso la ricostruzione della dinamica di questo ... Leggi su newsmondo

