Temptation Island, Alessandro Basciano nella bufera: “Minacce e insulti nella notte” (FOTO) (Di domenica 19 luglio 2020) Alessandro Basciano è il tentatore di Valeria in questa edizione di Temptation Island. Il giovane ha mostrato, sin dal primo momento, una certa sintonia con la protagonista. Il loro avvicinamento è stato così lampante al punto da spingere Ciavy a chiedere il falò di confronto. Dopo questo avvenimento, però, sul web sono sorte diverse polemiche. Un utente ha spifferato delle informazioni poco gradevoli su Alessandro, al punto da generare un’insolita reazione da parte del protagonista. Vediamo cosa è successo. La segnalazione su Alessandro Basciano L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan in merito ad Alessandro Basciano di ... Leggi su kontrokultura

chaptersburnn : ?????? la pubblicità di temptation island - gabrioutside : Soltanto per il fatto che per un giorno abbiate parlato degli Uffizi e non di Temptation Island dovremmo essere tut… - ContoCi : RT @FranAltomare: Siete lo schifo. Ed è questo il motivo per cui qui scrivo solo durante Sanremo e Temptation Island. - DavidMartini85 : @AlexTebi ah ecco, ti lascio alle analisi critiche di temptation island dai - fallopertee : ma perché su witty tv c'è temptation island non è il sito dei programmi di queen mary? -