Strage di Palermo, troppo facile commemorare (Di domenica 19 luglio 2020) troppo facile, avrebbe pensato Paolo Borsellino – e con lui la sorella Rita, che tanto ha dato a Libera. troppo facile, pensano anche i cari familiari di Paolo. troppo facile, avrebbero pensato Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. E con loro tutte le vittime innocenti delle mafie. troppo facile una memoria solo commemorativa, una memoria che non è memoria viva, generativa di verità e giustizia. Sì, perché il nostro è un Paese che nega il … Continua L'articolo Strage di Palermo, troppo facile commemorare proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - MIsocialTW : Oggi a Palermo iniziano le celebrazioni per ricordare #Borsellino e gli agenti della scorta, a ventotto anni dalla… - gabrielanthonyp : RT @Antonio79B: 'Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre'. Oggi nel 1992 morivano, nella strage mafiosa in Via… - Grace_Stamper : RT @Antonio79B: 'Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre'. Oggi nel 1992 morivano, nella strage mafiosa in Via… -