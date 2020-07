Serie A, salvezza per la Fiorentina, la Spal è in Serie B (Di domenica 19 luglio 2020) Le gare delle 19.30 sono finite e hanno già dato dei responsi per la classifica stagionale. La Fiorentina vince e si salva matematicamente, così come il Genoa. Il Napoli continua a tenere testa al Milan dopo la vittoria sull’Udinese. Retrocede in Serie B la Spal, battuta dal Brescia. La squadra di Cellino mantiene ancora un flebile barlume di speranza. L'articolo Serie A, salvezza per la Fiorentina, la Spal è in Serie B ilNapolista. Leggi su ilnapolista

