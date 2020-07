Sardegna, 21enne muore investito da un’auto al rientro dalla discoteca (Di domenica 19 luglio 2020) Un ragazzo di 21enne è morto a Villasimius in Sardegna dopo essere stato investito da un’auto mentre tornava piedi dalla discoteca Tragedia a Villasimius in Sardegna dove un ragazzo di appena 21 anne è morto dopo essere stato investito mentre, al rientro da una notte in discoteca, stava tornando a casa a piedi. I due giovani … L'articolo Sardegna, 21enne muore investito da un’auto al rientro dalla discoteca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

rtl1025 : ?? Un 21enne è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani a #Villasimius, in #Sardegna, intorn… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un 21enne è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani a #Villasimius, in #Sardegna, intorno alle 6, q… - matteomigoni : RT @rtl1025: ?? Un 21enne è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani a #Villasimius, in #Sardegna, intorno alle 6, q… - bornjuventino : RT @rtl1025: ?? Un 21enne è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani a #Villasimius, in #Sardegna, intorno alle 6, q… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Un 21enne è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani a #Villasimius, in #Sardegna, intorno alle 6, q… -