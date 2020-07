Roma-Inter 2-2, Conte: “Ma quale situazione dubbia, il fallo su Lautaro è netto” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Quello del contatto tra Kolarov e Lautaro non è una situazione dubbia. Il giocatore della Roma non prende mai la palla ma solo il calcagno dell’avversario. Ma non voglio parlare degli arbitri che sono sotto pressione e stanno vivendo una situazione anomala. Oggi Di Bello ha sbagliato ma merita il massimo rispetto”. Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Inter Antonio Conte a proposito dell’episodio che ha dato il via al gol della Roma per il momentaneo 1-1. Ai microfoni di Sky Sport, Conte si dice soddisfatto della stagione nerazzurra: “Stiamo facendo delle ottime cose. Siamo in Champions League con quattro giornate di anticipo e con quattordici punti di distacco dalla quinta in classifica. ... Leggi su sportface

