Pioli e Rangnick insieme nel Milan, Elliott ci sta pensando: i dettagli (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan, dopo la ripresa del campionato, ha inanellato una lunga serie di risultati positivi. Stefano Pioli, dopo le fisiologiche difficoltà iniziali, sembra avere trovato la quadratura del cerchio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera il mister, a sorpresa, potrebbe restare sulla panchina dei rossoneri anche nella prossima stagione. Le sei vittorie nelle ultime 8 partite avrebbero convinto il club di via Aldo Rossi a prendere seriamente in considerazione... Leggi su 90min

Quel Diavolo di Pioli non si ferma più. Ora sono 6 vittorie nelle ultime 8 partite. Una svolta che ha preso in contropiede anche chi comanda, lassù al quarto piano di Casa Milan. E se questo sprint ta ...