Napoli-Udinese 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Milik entra e segna subito, bene De Paul [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Napoli-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Inizio sprint per l’Udinese che ha confermato il buon periodo di forma, poi la reazione del Napoli che ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. E’ andata in archivio la sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, come al solito ottima partita di De Paul che è il calciatore più in forma della squadra di Gotti. Gattuso ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Mertens, al suo posto Milik con il polacco in gol dopo appena un minuto dall’ingresso. Ad aprire le marcature era stato il solito De Paul. Poi poche occasioni da gol pericolose, nel finale magia di Politano per il 2-1 . In alto la ... Leggi su calcioweb.eu

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - gennysiervo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Udinese, le probabili formazioni, in attacco Callejon, Mertens ed Insigne - TuttoMercatoWeb : Milik e Politano: il Napoli torna alla vittoria grazie alla panchina, il 2-1 con l'Udinese arriva al 95' - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Udinese 2-1: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - CarolRadull : FT Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 Spal Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese #TheScoreKE #SerieA -