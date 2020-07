Morta Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onoraria del Fai (Di domenica 19 luglio 2020) E Morta all et di 97 anni la fondatrice del Fondo per l Ambiente Italiano Giulia Maria Crespi . A darne notizia il FAI. "E' con profondo dolore che il FAI - Fondo Ambiente Italiano - si legge in una ... Leggi su gazzettadelsud

rtl1025 : ?? È morta all'età di 97 anni morta Giulia Maria #Crespi, imprenditrice e fondatrice del #Fai - Fondo Ambiente Itali… - repubblica : E' morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai [aggiornamento delle 11:14] - repubblica : ?? È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai - PoliticaNewsNow : Cultura: è morta Giulia Maria Crespi - AEVieFrancigene : È morta Giulia Maria Crespi, fondatrice del @Fondoambiente Era innamorata dell’Italia. Donò il primo bene il monas… -