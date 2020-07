Milik nella storia del Napoli: gol più rapido di un subentrato (Di domenica 19 luglio 2020) Arkadiusz Milik ha scritto la storia del Napoli segnando il gol più rapido in Serie A da parte di un subentrato Il gol di Arkadiusz Milik, dopo appena 37 secondi dal suo ingresso in campo contro l’Udinese, è il più rapido di un subentrato del Napoli in Serie A. Per vederne uno così rapido occorre tornare al 2011. Si tratta di José Sosa, che dopo 33 secondi firmò una rete personale contro il Cesena nel 2011. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Arkadiusz Milik ha scritto la storia del Napoli segnando il gol più rapido in Serie A da parte di un subentrato Il gol di Arkadiusz Milik, dopo appena 37 secondi dal suo ingresso in campo contro l’Udi ...

