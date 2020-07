Matteo Salvini contestato a Gallipoli (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Salvini ha preso con la solita sportività la contestazione nei suoi confronti a Gallipoli in Puglia: la pagina della Lega ha pubblicato il video che vedete qui sopra di un contestatore chiamandolo con quel linguaggio tipico di Giovannino Guareschi che fa tanto 1949: “Tristi sinistri”. La manifestazione è stata in ogni caso più colorata di così, come si vede nel video di Arci Lecce: Erano circa 200 i simpatizzanti delle Sardine pugliesi che manifestavano a Gallipoli in occasione dell’inaugurazione della sede della Lega a cui partecipava il Capitano. I manifestanti, che sventolavano i simboli di Rifondazione comunista e Anpi, si trovavano dietro le transenne a circa 50 metri di distanza da dalla sede della Lega di via Venezia. L’arrivo di ... Leggi su nextquotidiano

6000sardine : Domani #Gallipoli sarà la tappa del percorso elettorale pugliese di Matteo #Salvini. Noi e le realtà sociali del t… - matteosalvinimi : 'Dobbiamo dire grazie a Matteo Salvini perché dopo due anni di inferno dove venivamo descritti come genitori totalm… - LegaSalvini : Matteo Salvini e il video choc da Roma: 'Cadaveri sezionati in cambio di soldi. M5s e Raggi cosa nascondono?' - lucmar6364 : RT @SerglocSergio: “Se parlo scoppia il caos”: il “prestanome” della Lega Luca Sostegni mette nei guai Matteo Salvini? - bgt661 : pontifex_it giovannitoti berlusconi giorgiameloni angealfa matteo salvini lastampa la_stampa fattoquotidiano repubb… -