Lino Guanciale ha sposato Antonella in segreto: i dettagli del matrimonio (Di domenica 19 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato con Antonella Liuzzi, ieri sabato 18 luglio 2020 a Roma. L’evento del matrimonio si è svolto attraverso una cerimonia riservata a pochi intimi. L’attore e la ricercatrice dell’Università Bocconi sono quindi diventati marito e moglie, coronando la loro relazione. A far trapelare la notizia è stato Noci Gazzettino che ha … L'articolo Lino Guanciale ha sposato Antonella in segreto: i dettagli del matrimonio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Melissa55888928 : RT @voidvalee: LINO GUANCIALE SI È SPOSATO RIPETO LINO GUANCIALE SI È SPOSATO - lemauvaistemps : HO APPENA VISTO LA FOTO DI LINO GUANCIALE CHE SI È SPOSATO URLOOOOOOOOO - delilahvipic : Lino Guanciale si é sposato e nemmeno sapevo che era fidanzato lol comunque auguri ?? - Ingestibile_ : LINO GUANCIALE SI È SPOSATO STO MALEEEEEE - fossiFiga : @LaGrevia Carina! In realtà ci siamo incrociate e limitate alle presentazioni, però io ne avevo già sentito parlare… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sposi: auguri! Il Capoluogo Lino Guanciale ha sposato Antonella in segreto: i dettagli del matrimonio

Lino Guanciale si è sposato con Antonella Liuzzi, ieri sabato 18 luglio 2020 a Roma. L’evento del matrimonio si è svolto attraverso una cerimonia riservata a pochi intimi. L’attore e la ricercatrice d ...

Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della prima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 19 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...

Lino Guanciale si è sposato con Antonella Liuzzi, ieri sabato 18 luglio 2020 a Roma. L’evento del matrimonio si è svolto attraverso una cerimonia riservata a pochi intimi. L’attore e la ricercatrice d ...Questa sera, domenica 19 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...