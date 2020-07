La ricetta del filetto di maiale arrosto e composta di frutti di bosco (Di domenica 19 luglio 2020) filetto di maiale arrosto e composta di frutti di bosco (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI PER 4:1 filetto di maiale di 800 g circa 1 cucchiaio di salvia e rosmarino tritati 1 cucchiaio di semi aromatici misti (finocchio, aneto, coriandolo…) 1 cucchiaio di senape piccante 1 cucchiaino di miele1/2 bicchiere di vino bianco sale e pepe Per la composta:1 kg tra fragole, more, qualche susina (facoltativa) 300 g zucchero 1 stecca di cannella 1 limone (il succo)1 anice stellato Procedimento Preparate l’arrosto: qualche ora prima di cuocerlo, strofinate il filetto con sale, pepe e trito erbe e semi aromatici, poi massaggiatelo con la ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : ricetta del LA RICETTA DEL DOTTORE Torta salata pere e feta malpensa24.it Plumcake con cuor di nutella: soffice e goloso! La ricetta

LA RICETTA DEL DOTTORE Torta salata pere e feta

Il plumcake è una ricetta facile e veloce ideale per colazione o per merenda. Un dolce delicato, soffice e profumato. La ricetta del plumcake con cuor di nutella Il plumcake è una ricetta facile e vel ...Ungiamo leggermente un foglio di carta da forno poco più grande della teglia che intendiamo utilizzare. Mettiamo la carta da forno nella teglia adattando il più possibile la pasta alla forma dello sta ...