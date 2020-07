La dieta del Pomodoro: come perdere 2 kg in una settimana (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di vacanze, sole e di mare e ovviamente tempo di prova costume! In quanti sono preoccipati per la rotondità delle forme conquistate durante l’inverno? La dieta del Pomodoro è tra i regimi più quotati per perdere 2 kg in pochi giorni, un’alimentazione che prevede il consumo di un alimento come il Pomodoro decisamente appetibile, saporito e che si presta ad essere cucinato con altri cibi. perdere 2 kg in una settimana con il Pomodoro Una versatilità quella del Pomodoro che pochi cibi vegetali possono vantare e che va associata alle sue tante caratteristiche nutrizionali. Il Pomodoro è infatti una alimento completo sotto vari punti di vista: ha pochissime calorie, ... Leggi su quotidianpost

