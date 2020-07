Juventus Lazio: diretta tv e streaming, le formazioni e dove vederla (Di domenica 19 luglio 2020) Juventus Lazio: diretta tv e streaming, le formazioni e dove vederla Scontro tra big all’Allianz Stadium: Juventus e Lazio si affrontano in un match che solo poche giornate fa sarebbe valso la prima posizione e che oggi è importante soprattutto per la Juve che deve dare una svolta al difficile momento che sta vivendo. Anche per i laziali, però, la sfida non è priva di significato: è vero, sono al quarto posto, ma è vero anche che Inter e Atalanta sono solo a 2 punti da loro. Vincendo riagguanterebbero la piazza d’onore e potrebbero approfittare del momento no dei bianconeri che, perdendo, sarebbero in crisi nera. La Juve non sa più vincere… Che succede alla ... Leggi su termometropolitico

