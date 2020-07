"Italia è la migliore in Europa, ma a metà luglio ci aspettavamo meno casi" (Di domenica 19 luglio 2020) “La situazione non è critica ed è sotto controllo. Non smetteremo mai di ricordare in modo ossessivo che i comportamenti virtuosi individuali sono fondamentali. Panico e terrore non hanno senso in questa fase anche se dobbiamo ascoltare i campanelli di allarme”. A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera, è Franco Locatelli, primario di oncoematologia al Bambino Gesù di Roma e presidente del Consiglio superiore di sanità.C’è “allerta più che allarme - spiega Locatelli -. Sei regioni tra le più popolose hanno un Rt (il numero di possibili contagi generato da un individuo infetto, ndr) superiore a 1. Un monito. Il ruolo dei servizi territoriali è cruciale perché il veloce tracciamento dei ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - matteosalvinimi : #Salvini: Temo che il governo Conte per “nascere” abbia promesso all’Europa che l’Italia sarebbe tornata il campo p… - FratellidItalia : Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto… - rosanna66886427 : Italia-Olanda Mezzogiorno di fuoco - Roky99760738 : RT @MantiniRita: Il M5S sta al centro sinistra come io sto a Miss Italia. #nuovocentrosinistra Buongiorno a chi non scende a patti col popu… -