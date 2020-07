Iran: esplosione in centrale elettrica, nessun ferito (Di domenica 19 luglio 2020) esplosione e incendio nella centrale elettrica di Isfahan, nell’Iran centrale: non si segnalano vittime né feriti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Irna. Al momento non sono note le cause che hanno portato alla deflagrazione. Non si è registrata nessuna conseguenza sulla fornitura di energia, ha precisato il direttore della centrale elettrica.L'articolo Iran: esplosione in centrale elettrica, nessun ferito Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DavidRo59411925 : #Iran Prima di pubblicare la mia analisi, partendo dal presupposto che gli iraniani accusano #Israele degli ultimi… - DavidRo59411925 : #Teheran #Iran Stanotte, verso le 4:50 del mattino in Iran, si è udita una forte esplosione vicino a questa zona d… - gigilorenz : RT @GeopoliticalCen: Isfahan (Iran): ennesima esplosione in una centrale elettrica - GeopoliticalCen : Isfahan (Iran): ennesima esplosione in una centrale elettrica - rolexbeach : BREAKING: È stata segnalata un'esplosione in una centrale elettrica nella provincia centrale di Isfahan in Iran. Ex… -