Infortunio Mertens, l’attaccante del Napoli out contro l’Udinese (Di domenica 19 luglio 2020) Infortunio Mertens – Si stanno giocando le partite per il campionato di Serie A, alle 19.30 in campo Napoli-Udinese. Inizio positivo per la squadra di Gotti che passa in vantaggio con il solito De Paul, il calciatore che riesce veramente a ferma la differenza. Poi tegola per l’allenatore Gennaro Gattuso, Infortunio per l’attaccante Mertens. Il giocatore è costretto al cambio, al suo posto Milik. Passa appena un minuto e il polacco riesce a trovare il gol del pareggio. Le condizioni del belga verranno valutate nelle prossime ore. Scandalo calcioscommesse nel calcio italiano, il NOME dell’arbitro coinvolto e la partita sotto osservazioneL'articolo Infortunio Mertens, l’attaccante del Napoli out ... Leggi su calcioweb.eu

