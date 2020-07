Incendio cattedrale Nantes: fermato un profugo ruandese (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo l'emittente Rtl si tratta di un profugo ruandese che lavorava presso la diocesi e che era arrabbiato per il visto scaduto. Il sospetto è ritenuto responsabile della chiusura a chiave della cattedrale il giorno prima dell'Incendio Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Incendio doloso alla cattedrale gotica di #Nantes, uno dei gioielli più belli d'Europa, un simbolo della nostra civ… - rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - MonicaGipsy : RT @francescatotolo: #Nantes: un rifugiato del Ruanda, con visto scaduto e che lavorava presso la diocesi, è stato arrestato in relazione a… - capand69 : RT @AlessandroCere7: Un uomo di 39 anni è stato preso in custodia dalla polizia da ieri pomeriggio per l’incendio alla Cattedrale di #Nante… -