Giovanni Conversano annuncia: Giada è incinta, secondo figlio in arrivo per la coppia (Di domenica 19 luglio 2020) L’ex tronista è pronto ad allargare la famiglia. Ecco tutti i dettagli Uomini e Donne: Giovanni Conversano di nuovo papà Abbiamo conosciuto Giovanni Conversano a Uomini e Donne, ormai più di 12 anni fa. Prima ha corteggiato Serena Enardu, poi le cose tra loro non si sono messe molto bene e Giovanni ha deciso di fare il tronista. Ma Serena è tornata nelle vesti di corteggiatrice. Tanto è bastato per far sognare milioni di telespettatori e per l’inizio della loro relazione di tre anni. Poi Giovanni e Serena si sono lasciati molto male. Lei ha dichiarato ai giornali di essere stata tradita, lui ha parlato di un rapporto di convenienza e non di amore. Infatti, per tre anni la coppia è stata sotto ai riflettori godendo di ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Giovanni Conversano annuncia che la compagna Giada Pezzaioli è al secondo mese di gravidanza e rivela che… - infoitcultura : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: nuovo bebè in arrivo - IsaeChia : #GiovanniConversano annuncia che la compagna #GiadaPezzaioli è al secondo mese di gravidanza e rivela che… - IncontriClub : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: secondogenito in arrivo - gossipblogit : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: secondogenito in arrivo -