Giovani e nuove tecnologie, 'Carovana Stem' fa tappa a Fiorano (Di domenica 19 luglio 2020) Il Comune di Fiorano Modenese è stato scelto come tappa di 'Carovana Stem', progetto della regionale, realizzato da ART-ER per la diffusione delle nuove competenze digitali tra i più Giovani. Un ... Leggi su modenatoday

GassmanGassmann : #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti clim… - FrancLupo : RT @GassmanGassmann: #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climati… - luciaperiss : RT @GassmanGassmann: #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climati… - 4ntonio4 : RT @GassmanGassmann: #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climati… - marcocerase : RT @GassmanGassmann: #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climati… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani nuove I giovani tecnici dell'acqua si formano alla scuola dell'Acquedotto Pugliese ruvochannel.com La musica al cinema grande protagonista stasera al Pop Up

La grande musica fa di nuovo tappa in Darsena Pop Up dopo il successo della ... ad esibirsi sarà il Gruppo da Camera dell’Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’. In particolare sul palco salirà il ...

Coronavirus, nuovi contagi a Ostia. La rabbia nel quartiere: «Vogliamo l’Esercito»

Si allarga sempre di più la rete dei contagi che fanno capo al 43enne del Bangladesh che lavorava come lavapiatti e aiuto cuoco all’interno dello stabilimento “La Vela” di Ostia. I quartieri, intanto, ...

La grande musica fa di nuovo tappa in Darsena Pop Up dopo il successo della ... ad esibirsi sarà il Gruppo da Camera dell’Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’. In particolare sul palco salirà il ...Si allarga sempre di più la rete dei contagi che fanno capo al 43enne del Bangladesh che lavorava come lavapiatti e aiuto cuoco all’interno dello stabilimento “La Vela” di Ostia. I quartieri, intanto, ...