Ghost of Tsushima colpito dal downgrade? Un video confronto tra la build finale e il trailer del 2018 (Di domenica 19 luglio 2020) Come accade in numerose occasioni dopo il lancio di un titolo di spessore, molti videogiocatori non hanno esitato a paragonare il prodotto finito con tutto il materiale promozionale che ne ha anticipato la pubblicazione. In soldoni, stiamo parlando di confrontare un gioco con i trailer e i video gameplay pubblicati durante gli eventi come l'E3.L'ultimo titolo a finire sotto la lente d'ingrandimento è stato Ghost of Tsushima, mostrato in azione per la prima volta durante l'E3 2018 (sebbene annunciato con un reveal trailer già alla Paris Games Week di ottobre 2017) e pubblicato due giorni fa in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo avrà rispettato la qualità mostrata durante il suo annuncio, oppure a causa di cambi di rotta nello sviluppo, ... Leggi su eurogamer

