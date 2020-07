Fisco: Bernini, 'governo dia subito segnale per proroga' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Confcommercio ha ricordato oggi i dati drammatici sull'andamento dei consumi, con un crollo gravissimo su base annua. Di fronte a una crisi di fatturato e di liquidità senza precedenti per milioni di imprese, prorogare le scadenze fiscali sarebbe un atto dovuto da parte di qualsiasi governo che avesse a cuore la coesione sociale e il futuro del Paese". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Se si continua a colpire chi produce e crea ricchezza - prosegue l'azzurra - si rischiano infatti conseguenze gravissime: disoccupazione dilagante, economia bloccata e tasse inevase. Per questo il governo deve dare oggi stesso, prima del tax day di domani, un segnale di ascolto ai professionisti che minacciano lo sciopero, e ... Leggi su iltempo

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Confcommercio ha ricordato oggi i dati drammatici sull'andamento dei consumi, con un crollo gravissimo su base annua. Di fronte a una crisi di fatturato e di liquidità sen ...

Fisco, Bernini (Fi): niente proroga, parola M5s vale meno di zero

Roma, 18 lug. (askanews) - "Da ieri a fine mese sono previste 246 scadenze fiscali, con il 93,5% di versamenti. Sar la mazzata finale per molte partite Iva. Ma oggi il governo, sordi agli appelli di t ...

