È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai (Di domenica 19 luglio 2020) Si spegne all’età di 97 anni Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, ambientalista ante-litteram che, attraverso la sua opera e il suo impegno, ha contribuito a salvare e a preservare il paesaggio italiano dall’incuria e dal tempo. Nata a Merate nel 1923, vedova del conte Marco Paravicini e di Guglielmo Mozzoni, Crespi viene ricordata da Andrea Cranchi, presidente dell’ente, come una donna unica, risoluta: «La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l’entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire». Leggi su vanityfair

