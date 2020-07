Crespi: Giansanti (Confagricoltura), 'contributo importante a valorizzazione nostro paesaggio' (Di domenica 19 luglio 2020) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - “Giulia Maria Crespi ha contribuito in modo importante a sviluppare una nuova sensibilità verso il paesaggio e le bellezze uniche del nostro Paese. Confagricoltura si unisce al cordoglio per la scomparsa di una figura di spicco dell'Italia, che ricorderemo per il suo impegno attivo e costante per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente”. Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulla scomparsa della fondatrice del Fondo per l'Ambiente Italiano, Giulia Maria Crespi. “La sua dedizione per aumentare la partecipazione dei cittadini italiani a favore della tutela e del recupero del patrimonio paesaggistico e artistico – conclude ... Leggi su iltempo

