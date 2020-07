Coronavirus, solo 3 vittime nelle ultime 24 ore. E’ il minimo storico dall’inizio dell’epidemia (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug – Buone notizie sul fronte dell’epidemia di Coronavirus. Le vittime in Italia sono al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Covid-19. nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al Coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio, ossia da prima dell’intensificarsi dei contagi e dei decessi. E’ quanto risulta dai dati pubblicati dal ministero della Salute: secondo l’ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045, rispetto a ieri, appunto, soltanto tre in più. Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata. Rispetto al totale dei decessi dall’inizio della pandemia, 16.788 sono avvenuti in Lombardia. Cala anche il numero dei nuovi casi: ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, solo 3 morti ma il contagio non si ferma: picco di casi in Emilia e Veneto. In totale 219 Il Messaggero Centri estivi: la strana estate post Covid-19 dei bambini

I centri estivi hanno riaperto, però i genitori sono incerti se mandare i figli. Ma tornare alla socialità alleggerisce il peso psicologico e li aiuta a ritrovare l’autonomia. Ecco i suggerimenti per ...

Covid, il 19 luglio solo 3 decessi ma Speranza dice che siamo ancora nel pieno della battaglia

219 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 244.434 . Il numero totale degli attualmente positi ...

