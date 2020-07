Coronavirus, record di contagi a Hong Kong: 'Situazione critica' (Di domenica 19 luglio 2020) Il Coronavirus si sta diffondendo senza controllo a Hong Kong, dove si è registrato un record giornaliero di oltre cento casi. Lo ha riferito la governatrice Carrie Lam, ordinando nuove misure di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 77.638 in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - SmorfiaDigitale : Coronavirus, ultime notizie. Oms, record di nuovi contagi quotidiani nel mondo: ... - OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, record di contagi a Hong Kong: 'Situazione critica' #Coronavirus -