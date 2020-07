Cellulite? Combattila con gli scrub e i massaggi al caffè (Di domenica 19 luglio 2020) Che la caffeina sia ricca proprietà forse lo sai già, ma hai pensato di usarla contro stati di Cellulite? Può favorire la dilatazione dei vasi sanguigni e attenuare di molto i visibili inestetismi della pelle. La Cellulite è un inestetismo con la quale combattono ogni giorno gran parte delle donne. Quando arriva la bella stagione, … L'articolo Cellulite? Combattila con gli scrub e i massaggi al caffè è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Cellulite Combattila

CheDonna.it

Nella bella stagione ed in particolare con l’arrivo dell’estate per molte donne è l’occasione di indossare pantaloncini corti o minigonne, simbolo di femminilità e bellezza celata nella stagione inver ...Si tratta, però, di un trattamento superficiale (con macchinari con una potenza tra 0,8 MHz e 3,5 MHz), che non è in grado di combattere grasso e cellulite negli strati più profondi in cui sono ...