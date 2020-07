Borsellino: sindaco Palermo in via D'Amelio, 'ultima grande strage della mafia' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato oggi alle celebrazioni in ricordo delle vittime della strage del 19 luglio 1992 in via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Il primo cittadino, che aveva disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali per la giornata di oggi, si è recato due volte sul luogo della strage. Prima stamani, quando tra gli altri erano presenti il ministro Giuseppe Provenzano ed il prefetto Giuseppe Forlani, per un incontro commemorativo organizzato dal Centro studi "Paolo e Rita Borsellino" sotto l'albero della Pace e poi nel pomeriggio dove è stato ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Borsellino: sindaco Palermo in via D'Amelio, 'ultima grande strage della mafia'... - marioguarente : RT @CRBasilicata: L’Agenda della legalità’ in ricordo di #Borsellino.. L'intervento del sindaco di Potenza, @marioguarente #19luglio #Bors… - vivere_sardegna : Cagliari ricorda il giudice Borsellino: Fdi col sindaco Truzzu depongono una corona di fiori - TavolacciAndrea : Il sindaco di Milano, ricorda oggi Paolo Borsellino, magistrato ucciso dalla mafia. Giorni fa dichiarava che i pub… - sardanews : Cagliari ricorda il giudice Borsellino: Fdi col sindaco Truzzu depongono una corona di fiori -

Ultime Notizie dalla rete : Borsellino sindaco Borsellino: sindaco Palermo in via D'Amelio, 'ultima grande strage della mafia' Metro Borsellino: sindaco Palermo in via D'Amelio, 'ultima grande strage della mafia'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato oggi alle celebrazioni in ricordo delle vittime della strage del 19 luglio 1992 in via D'Amelio in cui morirono Paol ...

L’omaggio del Biellese a Paolo Borsellino e agli uomini della scorta morti nella strage di via d’Amelio

Questa mattina il Biellese ha reso omaggio al magistrato Paolo Borsellino in occasione del 28° anniversario della strage di via d’Amelio. Oltre 30 sindaci si sono ritrovati nel piazzale della Provinci ...

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato oggi alle celebrazioni in ricordo delle vittime della strage del 19 luglio 1992 in via D'Amelio in cui morirono Paol ...Questa mattina il Biellese ha reso omaggio al magistrato Paolo Borsellino in occasione del 28° anniversario della strage di via d’Amelio. Oltre 30 sindaci si sono ritrovati nel piazzale della Provinci ...