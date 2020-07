Aurora Ramazzotti senza filtri, brufoli ‘lezione di vita’: «Ci vuole coraggio a mostrarsi così» (Di domenica 19 luglio 2020) Nella gara al fotoritocco Aurora Ramazzotti va controtendenza e si mostra su Instagram senza filtri: la ricerca spasmodica della perfezione lascia il posto a genuinità e naturalezza, di cui la ventitreenne di Sorengo è sempre stata ‘testimonial’. Un lungo post accompagna lo scatto della primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in una lezione di vita che a suon di brufoli non può che rimanere dentro. Mentre l’estate 2020 si infiamma tra decolleté e fondoschiena ben levigati, Aurora immortala il primo piano del suo viso, esattamente com’è. Leggi anche >> Beatrice Valli ‘rotolini’ in bikini, finalmente un “corpo vero”: «Nelle tue forme tutta la ... Leggi su urbanpost

VanityFairIt : La presentatrice @therealauroraR ha postato una foto in cui si mostra al naturale, senza trucco, né filtri, rivendi… - GazzettaDelSud : Mostra i #brufoli su #Instagram, il web applaude #AuroraRamazzotti: 'Sei vera' - GDS_it : #AuroraRamazzotti mostra i brufoli sui #social, il web in visibìlio: 'Sei vera' - zazoomblog : Aurora Ramazzotti posta la foto coi brufoli: reazione incredibile - #Aurora #Ramazzotti #posta #brufoli: - _ssimona : - E un’altra cosa molto buffa è che ho sempre voluto chiamarmi Aurora, prima ancora di sapere che la figlia di Eros… -