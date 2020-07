Aldo Maria Romboli: lo spacciatore di Terni e la seconda vita da rapper (Di domenica 19 luglio 2020) Aldo Maria Romboli, 41 anni, è lo spacciatore di Terni presunto responsabile della morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi. Forse non tutti sanno che l’uomo è conosciuto a livello locale anche come rapper. In passato si era esibito anche al “Cantamaggio Ternano”. L’uomo ha confessato che nella bottiglietta che aveva dato ai due ragazzini c’era del metadone. Flavio e Gianluca, forse ingenuamente, ne hanno bevuto il contenuto, che è stato per loro fatale. I due sono morti durante la notte. Flavio Presuttari era figlio di due medici. Amava giocare a rugby e la lettura. Frequentava il liceo classico. Gianluca Alonzi, invece, frequentava l’istituto tecnico industriale. Da bambino faceva il chierichetto. Ma chi è il presunto ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Maria Dramma Terni, arrestato Aldo Maria Romboli , 41 enne ternano. Trasferito nel carcere di Sabbione, accusato della morte dei due ragazzi. Umbriadomani Premi Malattia Vallata e Cappello a settembre a Pn e Barcis

PORDENONE – Nonostante le incertezze generate dalla pandemia, i Premi letterari “Giuseppe Malattia della Vallata” e “Pierluigi Cappello” non si fermano: le premiazioni si svolgeranno domenica 6 settem ...

Morta Giulia Maria Crespi, la signora del Fai: "Chi ha avuto molto, deve dare molto"

La "signora" del Corriere e della natura Non solo Fai, però. Perché Giulia Maria Crespi - vedova del conte Marco Paravicini e mamma di Aldo, morto a metà maggio in un incidente - fino al 1974 era ...

