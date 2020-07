Ultim’ora: Forza Italia a pezzi. Il fedelissimo di Paolo Russo molla Caldoro e passa con De Luca (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È ufficiale: Felice Di Maiolo, ex capogruppo di Fi in città metropolitana, passa con Vincenzo De Luca. Di Maiolo, che è anche sindaco di Mariglianella, sarà candidato nella lista Fare Democratico ispirata da Giosy Romano, presidente Asi di Napoli. Di Maiolo è un fedelissimo di Paolo Russo, deputato di Fi legato a Mara Carfagna. Continua a perdere pezzi la coalizione guidata da Stefano Caldoro. L'articolo Ultim’ora: Forza Italia a pezzi. Il fedelissimo di Paolo Russo molla Caldoro e passa con De Luca proviene da ... Leggi su anteprima24

ParmaLiveTweet : Collecchio: oggi lavori di forza e frequenza, seguiti da partitella finale - joey_spirit : Ultim'ora: non tutti quelli che si preoccupano di denunciare un reato come il cyberbullismo sono per forza sovrappe… - ParmaLiveTweet : Darmian su Twitter: 'La forza di non mollare. Inglese is back!' - Alvinsupersta11 : #Gasperini ultim’ora #Gasperini perderà lo scudetto dopo essere sceso dal pullman perché troppo innervosito dall’ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Forza Governo, Orlando: «Una maggioranza ci sarà. Il dialogo con Forza Italia va coltivato con cura» Corriere della Sera