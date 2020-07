Trattativa Ue, Conte è all’angolo. Fumata nera sul Recovery Fund (Di sabato 18 luglio 2020) Bruxelles, 18 lug – Niente da fare per Giuseppi. Il muro dei paesi nordici, i “frugali” guidati dall’Olanda non cede. E così il Consiglio europeo (il primo di “presenza” post Covid-19) vive una fase di stallo. Del resto che la Trattativa sul Recovery Fund fosse “difficile”, per utilizzare un efuemismo, si sapeva già. Certo stridono i proclami con cui alcune settimane fa si erano salutati i miliardi, parte a fondo perduto ma buona parte in prestito a precise condizioni, che sarebbero spettati all’Italia. Insomma già prima più che un “bazooka” il Recovery Fund rischiava di assomigliare ad una pistola ad acqua, adesso con i “frugali” che chiedono di ridurre di ulteriori 50 miliardi le sovvenzioni a ... Leggi su ilprimatonazionale

