Tensione al confine Armeno Azero (Di sabato 18 luglio 2020) Il conflitto Armeno Azero del Nagorno-Karabakh è un conflitto territoriale ed etnico tra l’Armenia e l’Azerbaigian sulla regione contesa del Nagorno-Karabakh e sui sette distretti circostanti, che sono de facto controllati dall’autodichiarata Repubblica di Artsakh, ma sono internazionalmente riconosciuti come parte de jure dell’Azerbaigian. Il conflitto ha le sue origini all’inizio del XX secolo. L’attuale … Leggi su periodicodaily

