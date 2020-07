“Siamo in 4 già da un po’…”. Secondo figlio in arrivo per l’ex UeD: lo annuncia solo adesso (Di sabato 18 luglio 2020) Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, pronti a un altro grande passo nella loro vita insieme. L’annuncio viene dato dai rispettivi profili Instagram e numerosissimi i messaggi ricchi di affetto da parte dei follower. La felicità della coppia non poteva essere trattenuta ancora per molto e nelle ultime ore i due hanno pensato bene di condividerla pubblicamente. Pronti a diventare genitori per la seconda volta, un evento che non solo riempe di gioia ma avvicina ancora di più nella relazione e nella complicità. Giada è in dolce attesa già da qualche tempo, ma evidentemente la coppia ha cercato di attendere il momento giusto per dirlo a tutti. Giovanni, in particolare, rivela che proprio questo periodo di isolamento forzato ha dato modo di riflettere sui progetti futuri: “La quarantena ha dato i suoi ... Leggi su caffeinamagazine

MarroneEmma : #Repost @xfactor_italia with @get_repost ··· Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - kristedly : ah quindi iniziamo già con il titanic okay bene almeno ho capito subito in che anno siamo - V217BERT : RT @lellagolfo: #COMMISSIONI Siamo pronte a scendere in piazza e a protestare come abbiamo già fatto per i componenti delle task force se… - Rossonero__1899 : RT @MilanLiveIT: ?? Ci siamo, #Rangnick si libera dalla #RedBull: pronti già tre colpi per il #Milan ?? ?? #MercatoMilan -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo già I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera