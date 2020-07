Roma, la protesta di FdI al Celio: «No ai migranti in quarantena a due passi dal Colosseo» (Di sabato 18 luglio 2020) «Un Governo di incapaci ci riempie di contagiati. Blocco navale ora». Così recita lo striscione esposto da una delegazione di Fratelli d’Italia, davanti l’ospedale militare del Celio a Roma. Fratelli d’Italia in piazza al Celio La protesta nasce dopo l’arrivo all’ospedale militare di 13 immigrati positivi al Covid-19. Si tratta di una parte dei 70 bengalesi approdati la notte del 10 luglio a Roccella Jonica. Uno sbarco che ha fatto registrare 28 persone risultate positive, benché tutte fossero asintomatiche. Terminate le operazioni di soccorso, i naufraghi del Bangladesh erano stati trasportati presso una struttura di accoglienza di Amantea, in provincia di Cosenza. Una soluzione che aveva scatenato le rabbia dei residenti che, per ore, avevano bloccato la ... Leggi su secoloditalia

