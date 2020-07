Napoli Udinese, i convocati di Gotti: out lo squalificato Okaka (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Napoli: out Okaka Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani contro il Napoli. Out lo squalificato Okaka. PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo; 67 Lirussi ATTACCANTI: 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 65 Oviszach; 66 Compagnon Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

