Nantes, incendio nella cattedrale. "Le fiamme non sono sotto controllo" (Di sabato 18 luglio 2020) Un violento incendio sta divampando da stamattina all'interno della storica cattedrale di Nantes , cittadina del nord-ovest della Francia. I vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique ... Leggi su quotidiano

repubblica : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto [aggiornamento delle 09:09] - HuffPostItalia : Incendio nella cattedrale gotica di Nantes, 'non è sotto controllo' - rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - vminamtlou : RT @rtl1025: ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della #Francia. 'Il… - UomoMedievale1 : Twittatio muta #Incendio #Nantes #incendie -