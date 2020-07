Milan in vantaggio sul Bologna: al 45' è 2-1 per i rossoneri (Di sabato 18 luglio 2020) Un gol di Saelemaekers e uno di Calhanoglu regalano al Milan il vantaggio per 2-1 sul Bologna al termine del primo tempo della sfida del Meazza. Leggi su tuttonapoli

AntoVitiello : Nel primo tempo un #Milan poco brillante, molti giocatori sottotono e mai entrati in partita. Si salva solo la sple… - Tini97Milan1899 : RT @RedellePagelle: MILAN 2 BOLOGNA 1 - FINE PRIMO TEMPO Vantaggio meritato del Milan ???????Kessie 8 onnipresente a centrocampo ?????Bennacer… - Tini97Milan1899 : RT @RedellePagelle: MILAN 2 BOLOGNA 1 - FINE PRIMO TEMPO Vantaggio meritato del Milan ????Donnarumma 6 ??Hernandez 8 imprendibile ????Romagnoli… - RedellePagelle : MILAN 2 BOLOGNA 1 - FINE PRIMO TEMPO Vantaggio meritato del Milan ???????Kessie 8 onnipresente a centrocampo ?????Benna… - RedellePagelle : MILAN 2 BOLOGNA 1 - FINE PRIMO TEMPO Vantaggio meritato del Milan ????Donnarumma 6 ??Hernandez 8 imprendibile ????Romagn… -