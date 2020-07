Meteo NAPOLI: soleggiato, più CALDO ad inizio settimana (Di sabato 18 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI proporrà sole e temperature in aumento già nel weekend, poi il CALDO si intensificherà ulteriormente nei primi giorni della settimana quando si ripristineranno condizioni da piena estate. Sabato 18: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Domenica 19: quasi sereno. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

