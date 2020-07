Mazzariello (FI): “Candidatura di Mauro riconoscimento per chi opera sul territorio” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – “Salutiamo con grande soddisfazione e con grande piacere la candidatura dell’avvocato Domenico Mauro al Consiglio regionale della Campania”. Così Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia Montesarchio.“Mauro, sin dal suo insediamento, sta lavorando in modo egregio – prosegue il vertice cittadino della compagine forzista – ad una attività di rifondazione del partito sul territorio, dando ad esso nuova importanza e nuova dignità. Per troppo tempo abbiamo patito la “lontananza” di Forza Italia dalle Comunità.Grazie a Mauro, invece, si è proceduto a porre in essere quel radicamento che è indispensabile ai fini del buon funzionamento di un partito. Per questo motivo ... Leggi su anteprima24

