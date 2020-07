Maria De Filippi e Milly Carlucci in TV insieme, poi tutto salta: ecco l’inedito retroscena (Di sabato 18 luglio 2020) Maria De Filippi e Milly Carlucci avrebbero dovuto condurre uno show insieme su Rai1 (ma anche su Canale 5, in modalità staffetta). Poi cosa è successo? tutto è saltato. L’indiscrezione, dopo parecchi mesi, arriva da Blogo che ci svela il retroscena di una grande occasione andata persa. Maria De Filippi e Milly Carlucci in TV... L'articolo Maria De Filippi e Milly Carlucci in TV insieme, poi tutto salta: ecco l’inedito retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Kledi Kadiu: “Il mio rapporto con Maria De Filippi” Il Fatto Quotidiano Maria De Filippi e Milly Carlucci in TV insieme, poi tutto salta: ecco l’inedito retroscena

Proprio Maria De Filippi nel gennaio 2019 aveva “segretamente” incontrato l’allora direttore di Rai1 Teresa De Santis. Tra le pagine di Oggi, fu la stessa Queen Mary a spiegare cosa era accaduto: ...

Uomini e Donne, il famoso dating show guidato da Maria De Filippi, è un prodotto televisivo che non punta solo a intrattenere il pubblico. Molto spesso, infatti, accade che gli spettatori sviluppino ...

