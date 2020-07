L’Italia delle culle vuote e dei giovani in fuga: numeri e storie di chi ha scelto di andare via (Di sabato 18 luglio 2020) Duecentomila italiani in meno nel 2020 rispetto all’anno precedente. I numeri del Bilancio demografico nazionale 2019 dell’Istat certificano una emorragia che non accenna né a diminuire né a rallentare. Negli ultimi cinque anni i residenti nel nostro Paese sono diminuiti di 551mila unità. Un dato che preoccupa e che scaturisce da diversi fattori. In primo luogo c’è l’annoso problema della denatalità, con un -4,5% delle nascite e un lieve aumento dei decessi. Ma poi c’è un altro elemento che contribuisce a questo scenario, sempre presente nella storia del nostro Paese e, per certi versi, caratteristico: l’emigrazione. L’Istat certifica un fenomeno in aumento, rispetto all’anno precedente, del +8,1%. Gli italiani all’estero, una panoramica Ma quanti sono ... Leggi su open.online

Agenzia_Italia : Trump non ha intenzione di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine - nzingaretti : Produzione industriale a +42%, il doppio delle attese (dati ISTAT sull’industria). Una boccata d’ossigeno. Grazie a… - matteosalvinimi : Autostrade, Ilva, Alitalia, gronda di Genova, Mes, riforma della giustizia, taglio delle tasse, riapertura delle sc… - TommyBrain : CONTE Saga delle cazzate: Mentre l'Italia affonda, il governo nemico degli italiani regolarizza altri 600.000 cland… - TommyBrain : CONTE Saga delle cazzate: Mentre l'Italia affonda, il governo nemico degli italiani regolarizza altri 600.000 cland… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia delle Cybercrime, l’offensiva per diffondere Ursnif (Gozi) in Italia evolve Difesa e Sicurezza