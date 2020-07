Juventus-Lazio, Rabiot: “Non è una partita decisiva” (Di sabato 18 luglio 2020) Adrien Rabiot si avvicina con fiducia alla prossima sfida della sua Juventus contro la Lazio. Il centrocampista bianconero, ai microfoni di Sky Sport, è sicuro: “Non direi che quella contro la Lazio sia ancora una partita decisiva perché poi ci sono ancora quattro partite e ci si può giocar ancora molto per noi così come per le squadre che sono alle spalle – spiega -. Tuttavia è una gara importante, dopo due pareggi dobbiamo vincere e conquistare i tre punti”. Sull’ultimo pareggio invece: “Anche contro il Sassuolo che è un avversario difficile non abbiamo perso, quindi è vero che avremmo potuto gestire meglio certi momenti, ma non c’è nulla di catastrofico. La nostra classifica è buona, siamo primi e ... Leggi su sportface

