John Wick: la polizia italiana intercetta un carico di cocaina grazie al film (Di sabato 18 luglio 2020) grazie ad un indizio legato al film John Wick, e in particolare al personaggio di Riccardo Scamarcio, Santino D'Antonio, la polizia italiana è riuscita a intercettare un carico cocaina dalla Colombia. John Wick ha aiutato la polizia italiana ad intercettare un carico di cocaina proveniente dalla Colombia e nascosta nel caffè. Non è il plot del prossimo film con Keanu Reeves, ma una pagina di cronaca che arriva da Milano, dove gli agenti hanno scoperto il contenuto illegale di un misterioso pacco in arrivo da Medellin. Secondo la polizia, il pacco contenente 150 ... Leggi su movieplayer

Grazie ad un indizio legato al film John Wick, e in particolare al personaggio di Riccardo Scamarcio, Santino D'Antonio, la polizia italiana è riuscita a intercettare un carico cocaina dalla Colombia.

Due chili di cocaina, nascosti in chicchi di caffè, sono atterrati a Malpensa: viaggiavano sotto il nome di Santino D’Antonio, personaggio di John Wick – Capitolo 2 A volte la realtà supera la fantasi ...

