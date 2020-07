Infrastrutture al Sud, De Micheli: 20-30 mld per progetti già cantierabili (Di sabato 18 luglio 2020) Gli impegni che abbiamo preso per il Sud saranno tutti confermati, ci sono tra i 20 e i 30 miliardi di lavori per progetti gia’ cantierabili nei prossimi due anni, a partire dalla Napoli-Bari che resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud”. Los crive la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, su Facebook. E aggiunge: “Per l’alta velocita’-alta capacita’ Salerno-Reggio Calabria, inoltre, dal prossimo anno stanzieremo le risorse per avviare i lavori e il contratto di programma Anas per la viabilita’ sara’ attivo a settembre”. L'articolo Infrastrutture al Sud, De Micheli: 20-30 mld per progetti già cantierabili proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Emagorno : Ha ragione la Ministra @elenabonetti , che questa sera sarà a Diamante per parlare delle misure messe in campo per… - elenabonetti : Dobbiamo investire nelle infrastrutture, nella potenzialità straordinaria e nella bellezza di questa terra. Il Sud… - luiseghirga : RT @CislNazionale: ??Con i 170 mld del #RecoveryFund fisserei una serie di priorità: infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, tutela d… - Cisl_Lazio : RT @CislNazionale: ??Con i 170 mld del #RecoveryFund fisserei una serie di priorità: infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, tutela d… - gaetano_1971 : RT @CislNazionale: ??Con i 170 mld del #RecoveryFund fisserei una serie di priorità: infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, tutela d… -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Sud Infrastrutture: De Micheli, «Confermati impegni per 20-30 miliardi di lavori al Sud Quotidiano del Sud Infrastrutture al Sud, De Micheli: 20-30 mld per progetti già cantierabili

La regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta su ...

Rfi, via i binari a sud di Bari: ecco come cambia la città

La fermata Campus L'ingresso in banchina della fermata Executive L'intermodale Executive L'intermodale di Triggiano L'appalto per la progettazione esecutiva è stato consegnato giovedì 16 luglio e se t ...

La regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta su ...La fermata Campus L'ingresso in banchina della fermata Executive L'intermodale Executive L'intermodale di Triggiano L'appalto per la progettazione esecutiva è stato consegnato giovedì 16 luglio e se t ...